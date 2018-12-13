Пентагон назвал недопустимой операцию Турции против сирийских курдов

Проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии является недопустимым. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Робертсон 12 декабря в связи грядущим наступлением турецких войск на формирования сирийских курдов.

«Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать (в этом районе — ред.) или поблизости, вызывают серьезную озабоченность», — цитирует Робертсона агентство ТАСС.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Турецкий лидер подчеркнул, что целью Анкары является достижение мира в этом регионе, а действия Турции не направлены против американских военных.

Ранее Эрдоган неоднократно отмечал, что именно Турция больше других стран пострадала от войны в Сирии, и потому хочет сохранить военное присутствие в Сирии.

Кроме того, Анкара обеспокоена тем, что Вашингтон поддерживает сирийских курдов, которых турецкая сторона считает сторонниками запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.