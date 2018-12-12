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Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Самолет из арабской республики приземлился в одном из аэропортов столицы вечером в среду, 12 декабря.

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Перевезти 10-летнего мальчика, который в результате взрыва снаряда потерял одну ногу и рисковал лишиться второй, удалось благодаря координационному совету, действующему при Следственном комитете (СК) России. Он занимается вопросами оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

В начале декабря старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров и директор института неотложной детской хирургии Валерий Митиш в составе российской делегации посетили госпиталь в Дамаске, где проходят лечение дети, пострадавшие в результате боевых действий. В ходе осмотра больных мать мальчика обратилась к Комиссарову с просьбой помочь с лечением и сохранить ее ребенку ногу.

У женщины было три сына. Один из них погиб два месяца назад при взрыве, а два других оказались в дамасском госпитале. По второму ребенку, состояние которого было более стабильным, российские специалисты дали рекомендации относительно лечения, сообщается на сайте ведомства.

В начале декабря сообщалось, что жители Тульской области отправили сирийским детям партию знаменитых пряников, что стало своеобразным подарком к Новому году.

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