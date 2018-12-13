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ГИБДД ввела мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Таким образом, в МВД приостановлен процесс разработки поправок, сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства Дмитрий Митрошин.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — цитирует Митрошина агентство ТАСС.

По его словам, запрет на внесение изменений в ПДД является временным и затрагивает только МВД. Минтранса и правительства мораторий не касается.

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал «не баловаться этими изменениями», отметив, что «постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся».

12 декабря в ГИБДД поддержали идею отмены нештрафуемого превышения скорости.

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