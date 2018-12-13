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Пушков рассказал о подготовке фальсификации выборов президента Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о подготовке президентом Украины Петром Порошенко массовой фальсификации на украинских выборах. Об этом он написал в среду, 12 декабря, в Twitter.

Сенатор процитировал выводы комиссии Совфеда.

«Сегодня (12 декабря. — Ред.) на Комиссии СФ по информационной политике с участием Н.Азарова (премьер Украины в 2010–2014) был сделан вывод: Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели», — отмечает Пушков.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

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