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Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении конституции

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Вмешательство в дела церкви на Украине со стороны президента Петра Порошенко противоречат конституции страны и не соотносятся с его словами о стремлении к европейским ценностям. Об этом 6 декабря заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании президиума Межрелигиозного совета России.

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«В Европе нет ничего подобного из того, что сейчас делает господин Порошенко. Он нарушает конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и при этом он заявляет о европейском выборе», — цитирует ТАСС предстоятеля Русской православной церкви.

Кроме того, патриарх Кирилл предположил, что мировое сообщество резко осудило бы подобные действия властей, если бы они происходили в России. «Если бы Путин заявил, что собирает церковный Собор 15 декабря, если бы он заявил, что эта церковь нам подходит, а эта не подходит, что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека», — предположил глава РПЦ.

По мнению предстоятеля, последние события на Украине свидетельствуют о том, что Порошенко в первую очередь стремится сохранить свою власть.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение о разрыве связей с Константинопольским патриархатом.

Как сообщил 5 декабря Петр Порошенко, объединительный Собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине 15 декабря. В РПЦ предрекли этому Собору место «позорной страницы» в церковной истории.

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