Депутат отреагировал на заявление Порошенко о войне

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал оценку украинского лидера Петра Порошенко относительно инцидента в Керченском проливе.

Порошенко в интервью телеканалу Fox News назвал случившееся войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию. Порошенко 11 декабря опубликовал видеозапись интервью на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, к словам Порошенко не стоит относиться всерьез.

«Складывается впечатление, что слова «мир» и «гуманизм» — это абсолютно чуждые понятия натуре Петра Порошенко. Демоны войны таскают его, как героя «12 стульев», по каким-то сомнительным местам и всё же предупреждают его, чтобы не зарвался и не вздумал с дубиной наперевес перейти границу Крыма», — сказал парламентарий.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя высказывание Порошенко, предположил, что таким образом украинский лидер готовится к наступлению в Донбассе, призванному отрезать каналы гуманитарной помощи ДНР из России. Парламентарий добавил, что заявления Порошенко являются частью его предвыборной кампании, в которой он выбрал роль персонажа популярного советского мультфильма «Приключения Фунтика», пишет «Федеральное агентство новостей».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами. Политик обратил внимание, что, судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов.