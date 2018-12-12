Участницу конкурса красоты на Урале затравили из-за внешности

В Первоуральске разгорелся скандал из-за конкурса «Уральская невеста». Пользователи соцсети «ВКонтакте» бурно отреагировали на фото одной из участниц, 34-летней Динары Мутыгуллиной. Снимок выложили для того, чтобы над ней подшутить.

Сначала подписчики всячески оскорбляли девушку, а потом решили поддержать, чтобы она победила в номинации «Мисс Интернет». В итоге конкурсантка начала лидировать в голосовании, но организаторы решили аннулировать ее результаты, чем вызвали всеобщее возмущение.

Как утверждает учредитель конкурса Татьяна Кирякова, внешность Мутыгуллиной ни при чем. По ее словам, девушку, «как кусок мяса», бросили в одну из групп с фриками, чтобы поиздеваться из-за ее лишнего веса.

«Это всё очень неприятно. И некоторые из этих людей поняли, что раз ее не выберут, наверное, на первое место, значит, надо за нее проголосовать в «Мисс Интернет» — пусть хотя бы это у нее получится», — сказала Кирякова в комментарии уральскому изданию E1.

После этого в официальную группу проекта «Уральская невеста» начали писать сотни комментариев с оскорблениями, в результате чего организаторы решили убрать номинацию. Однако люди не успокоились и стали угрожать организаторам.

«Было очень много оскорблений, мата...Меня уже довели, честно говоря, до таблеток, потому что я за эти сутки вынесла столько унижений и грязи, сколько за всю жизнь не было», — пояснила Кирякова.

Сама Мутыгуллина не ожидала подобного успеха и оценила свое лидерство весьма самокритично.

«Просто обалдела от того, сколько там было голосов. Конечно, я поняла, что это всё неправда. Случайно или нечаянно, видимо, как-то получилось» — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Девушка пояснила, что планирует участвовать в финале конкурса, факт того, что она стала настоящей звездой интернета, только придает ей силы.

Финал конкурса «Уральская невеста» намечен на 15 декабря.

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