Участницу конкурса «Мисс Бум-бум» накажут за драку с победительницей

Участницу конкурса Miss BumBum-2018, на котором выбирают самые красивые ягодицы, накажут за драку с победительницей. Алини Ува забрала призовую ленту и назвала ягодицы соперниц ненастоящими. Девушке дали 5 дней на возвращение награды и выписали штраф в $30 тыс. В случае неповиновения ей грозит суд, но красотка игнорирует предупреждения.