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Полицейские ищут виновников массовой гибели кошек и собак на Кубани

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В Краснодарском крае жительница села Абрау-Дюрсо обнаружила десятки трупов котов и собак, которых она подкармливала. Полицейские начали проверку по заявлению. Возможно, животных отравили догхантеры. 

По словам женщины, гибнуть звери начали еще осенью, после появления новых соседей, которые возмущались количеством бездомных кошек и собак в округе. Если виновных найдут, то по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными» им может грозить три года лишения свободы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «ФедералПресс».

Стаи бездомных собак со щенками появились на улицах Ухты в Коми. Жители жалуются на то, что животные ведут себя очень агрессивно и представляют большую опасность. Так, одна из стай обитает рядом с детским садом в Ветлосяне.

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