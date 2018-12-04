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Жители Ухты жалуются на стаи агрессивных собак

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Стаи бездомных собак со щенками появились на улицах Ухты в Коми. Жители жалуются на то, что животные ведут себя очень агрессивно и представляют большую опасность.

Так, одна из стай обитает рядом с детским садом в Ветлосяне. Щенки живут возле мусорных контейнеров, а взрослые собаки бегают по улицам, нападая на домашних собак на поводках. Еще одна стая живет возле бассейна, где также гуляют дети, сообщает ИА «Комиинформ».

Между тем в администрации города сообщили, что проводят мероприятия по отлову безнадзорных животных в соответствии с программой «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», рассчитанной до 2020 года. В конце сентября был заключен контракт с подрядной организацией «Добрый город».

В конце ноября сообщалось о том, что в Калининграде стая бродячих собак повредила несколько автомобилей. Собаки пытались достать кошку, которая спряталась под днищем одной из машин.

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