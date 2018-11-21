Бродячие собаки повредили несколько автомобилей в Калининграде

В Центральном районе Калининграда несколько автомобилей получили серьезные повреждения из-за бродячих собак. Псы пытались достать кошку из-под одной из машин.

Инцидент произошел на закрытой придомовой территории. По данным очевидцев, собаки пытались достать из-под машины кошку. Повреждения в виде царапин и вмятин получили два автомобиля.

Бродячую стаю удалось отогнать очевидцам. Местные жители указывают, что это не первый подобный случай в Калининграде. Ранее собаками были повреждены автомобили на улице Шевцовой, сообщает Калининград.Ru.

Ранее сообщалось, что в Астрахани в результате нападения собаки пострадал ребенок. Семилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию. После происшествия местные жители самостоятельно провели отстрел псов.