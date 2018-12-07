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В Электростали мужчина встретил с топором пришедших спасать собаку волонтеров

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Житель города Электросталь с топором набросился на защитников животных, которые приехали, чтобы забрать у него истощенную от голода собаку. В квартиру волонтеров впустила мать мужчины, сообщает телеканал «Звезда» в пятницу, 7 декабря.

Ранее местные жители обратили внимание, что мужчина выгуливает истощенное животное на улице Жулябина.

Одна из пользователей Сети сообщила, что «мужик бомжеватого вида» гулял с собакой на веревке. «Глотает снег! Я спросила у него, чья собака. Говорит, моя, кормить нечем, воды у него дома нет, перекрыли», — написала она.

Когда волонтеры приехали спасать собаку, владелец животного отреагировал агрессивно. Зоозащитники попытались уговорить мужчину, в доме которого также оказались кошки, отдать им питомцев, но тот набросился на них с топором, угрожая расправой.

По словам матери нападавшего, сын замусорил квартиру, и она готова передать животных в хорошие руки, но мужчина не разрешает этого сделать. 

Добровольцы написали заявление в полицию по факту угрозы убийством и жестокого обращения с животными.

В конце ноября в Великобритании Королевское общество по защите животных от жестокого обращения предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. По словам экспертов, животные могут серьезно заболеть, если будут питаться только растительной пищей.

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