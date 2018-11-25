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Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету

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Фото: РИА Новости/ZUMAPRESS.com/Dinendra Haria
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Королевское общество по защите животных от жестокого обращения в Великобритании предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. Об этом пишет газета The Telegraph.

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Сотрудники организации обеспокоены появлением в магазинах кормов для животных, в составе которых нет животного белка. По их словам, кошки могут серьезно заболеть, если будут питаться исключительно растительной пищей. В теории такое питание может быть приемлемо для собак, которые всеядны по своей природе, однако кошки плотоядны и мясо им жизненно необходимо.

Принудительный перевод кошек на вегетарианское питание будет расцениваться как жестокое обращение, за что их владельцев могут привлечь к уголовной ответственности в виде штрафа или тюремного заключения.

Ранее в Великобритании арестовали потерявшегося четырехмесячного щенка чау-чау, который несколько раз укусил полицейского. Животного планировали поместить на девять месяцев в питомник, однако зоозащитникам удалось добиться его освобождения.

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