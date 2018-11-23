Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании

Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.

Как пишет Daily Mail, он был выпущен на свободу после того, как тысячи любителей животных потребовали освободить собаку и организовали соответствующую петицию.

По сведениям издания, четырехмесячный щенок был помещен в питомник, однако его хозяевам — супругам Хейс — не сообщили точное местонахождение домашнего животного. В свою очередь они наняли адвокатов, чтобы вытащить питомца из «тюрьмы».

Полиция раздумывала над возбуждением дела против хозяев согласно закону об опасных собаках. Однако под давлением общественности было принято решение вернуть его хозяевам.

Бангл потерялся на прошлой неделе и позже был найден сотрудником полиции. Прятавшаяся под грузовиком собака испугалась, когда ее пытались вытащить, и укусила представителя правоохранительных органов два раза — за руку и ногу.