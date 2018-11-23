Прямой эфир

Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании

0
Фото: instagram.com/mister_chow_1
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.

Как пишет Daily Mail, он был выпущен на свободу после того, как тысячи любителей животных потребовали освободить собаку и организовали соответствующую петицию.

По сведениям издания, четырехмесячный щенок был помещен в питомник, однако его хозяевам — супругам Хейс — не сообщили точное местонахождение домашнего животного. В свою очередь они наняли адвокатов, чтобы вытащить питомца из «тюрьмы».

Полиция раздумывала над возбуждением дела против хозяев согласно закону об опасных собаках. Однако под давлением общественности было принято решение вернуть его хозяевам.

Бангл потерялся на прошлой неделе и позже был найден сотрудником полиции. Прятавшаяся под грузовиком собака испугалась, когда ее пытались вытащить, и укусила представителя правоохранительных органов два раза — за руку и ногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее ликвидировали крупнейшую бойню собак
Вьетнамцы массово отлавливали и ели собак в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017