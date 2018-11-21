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Вьетнамцы массово отлавливали и ели собак в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Активисты организаций по защите животных совместно с полицией провели операцию по спасению около 40 собак на территории агрофирмы в деревне Островцы Раменского района Московской области. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» в среду, 21 ноября.

Сообщается, что животных держали в тяжелых условиях граждане Вьетнама. По версии издания, зверей собирались в дальнейшем употребить в пищу.

«Десятки собак на цепях, которых держали прямо среди мусора. Ни мисок с едой, ни вольеров у них не было, цепи и поводки очень короткие, с места не сдвинуться. Животные спали на голой земле. А рабочие на все вопросы лишь разводили руками: мол, по-русски не понимаем», — приводит издание слова волонтера Анастасии Галиевой.

Полиции и добровольцам удалось забрать на передержку в приют 15 собак. Отмечается, что рабочие агрофирмы спешно начали грузить животных в грузовики, однако добровольцы смогли остановить машину. На территории теплиц остались 25 животных. Добровольцы планируют вызволить их в ближайшие дни.

Местные жители отмечают исчезновение множества бродячих псов в последние дни. По их словам, был случай потери домашней собаки породы алабай. Ее нашли на территории фирмы.

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