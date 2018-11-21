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Дело возбудили против выбросившего из окна 15 кошек краснодарца

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Уголовное дело возбудили в отношении 66-летнего жителя Краснодара, который выбросил из окна 15 кошек. Статья — «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 8 ноября 2018 года в доме на Ставропольской улице. Местные жители заметили, что мужчина начал выбрасывать животных из окна квартиры и вызвали полицию.

Сейчас кошки находятся у зоозащитников и в ветеринарном приюте. Несколько останутся инвалидами. Некоторых котов найти так и не удалось, сообщает ИА «Кубанские новости».

Мужчина своей вины не признает. Он утверждает, что выпустил животных на улицу через входную дверь. Однако свидетели это отрицают. Они говорят, что кошек выбрасывали с большой высоты.

Следствие выяснило, что в момент совершения преступления живодер находился в квартире своей жены, которая сейчас содержится в следственном изоляторе по подозрению в мошенничестве.

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