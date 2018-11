Кошка разрушила дом актера Фрэнки Муниза

Кошка американского актера Фрэнки Муниза случайно устроила потоп в его доме. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я вернулся домой с похорон моего дяди и обнаружил, что четыре этажа из пяти моего дома затоплены водой. Всё, что у меня было, теперь уничтожено», — написал актер 15 ноября.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone.