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Воронежские ветеринары устроили фотосессию с отрезанными головами

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Фото: vk.com/Ветеринарная офтальмология
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На одном из мастер-классов по офтальмологии в Воронеже ветеринары провели фотосессию с отрезанными головами животных. Фотографии появились в сообществе «Ветеринарная офтальмология» в соцсетях. 

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На опубликованных кадрах врачи позируют с отрезанными головами кошек и собак, держа их за уши, а также растягивая пасти мертвых животных в «улыбке». Внимание на неоднозначные снимки обратили борцы за права животных animalsave.ru. Они выяснили, что данный мастер-класс проводила врач-офтальмолог, которая работает в воронежской ветклинике «Кот Матроскин».

Представители клиники сообщили изданию «Блокнот Воронеж», что данное мероприятие не имеет к ним никакого отношения, а к фотографиям попросили отнестись «с пониманием». При этом зоозащитники уже обратились в прокуратуру и в управление ветеринарии Воронежской области. Отмечается, что сейчас сообщество, где появились фотографии, удалено.  

23 июля сообщалось, что сотрудники полиции Алтайского края во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись, на которой девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с сестрой, которая снимала процесс на видео.

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