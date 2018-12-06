Воронежские ветеринары устроили фотосессию с отрезанными головами

На одном из мастер-классов по офтальмологии в Воронеже ветеринары провели фотосессию с отрезанными головами животных. Фотографии появились в сообществе «Ветеринарная офтальмология» в соцсетях.

На опубликованных кадрах врачи позируют с отрезанными головами кошек и собак, держа их за уши, а также растягивая пасти мертвых животных в «улыбке». Внимание на неоднозначные снимки обратили борцы за права животных animalsave.ru. Они выяснили, что данный мастер-класс проводила врач-офтальмолог, которая работает в воронежской ветклинике «Кот Матроскин».

Представители клиники сообщили изданию «Блокнот Воронеж», что данное мероприятие не имеет к ним никакого отношения, а к фотографиям попросили отнестись «с пониманием». При этом зоозащитники уже обратились в прокуратуру и в управление ветеринарии Воронежской области. Отмечается, что сейчас сообщество, где появились фотографии, удалено.

23 июля сообщалось, что сотрудники полиции Алтайского края во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись, на которой девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с сестрой, которая снимала процесс на видео.