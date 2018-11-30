Крымскому коту Мостику исполнилось три года

Кто получает на именины награду на шею и миску креветок? Конечно же, смотритель Крымского моста и самый знаменитый кот страны Мостик! Главному начальнику исполнилось три года. С подчиненными за столом кот долго не сидел — пошел хвастаться регалиями. Высокое звание Мостику дали не зря — он контролировал ход работ.

Строители моста подобрали котенка в 2015 году. Маленький и испуганный, спустя некоторое время он превратился в звезду соцсетей. Кот стал первым, кто проинспектировал Крымский мост перед его сдачей.