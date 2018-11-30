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Сибиряки собирают деньги на перевозку в Россию бездомного котенка из Китая

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Фото: vk.com/«Варежка» Благотворительный фонд помощи животным
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Жители Новосибирска собирают средства для перевозки в Россию бездомного шестимесячного котенка из Китая. Волонтерам нужен попутчик для перевозки животного, рассказала «РИА Новости» сотрудник благотворительного фонда «Варежка» Светлана Пальчунова.

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По ее словам, котенка месяцев пять назад подкинули новосибирцу, который находился в Китае в командировке. Малыша пронесли в отель, скрыв это от администрации. На улице котенок бы не выжил, так как в стране работают службы отлова бездомных животных.

Сейчас у котенка есть чип и паспорт, но требуется человек, который смог бы в определенные сроки доставить его из Китая в Россию. Сложностью для волонтеров в данном вопросе стал языковой барьер.

На оформление документов требуется около 30 тыс. рублей, уже собрали около половины. Сейчас котенок живет у россиян, работающих недалеко от Шанхая и города Ханчжоу.

28 ноября сообщалось, что пользователи социальных сетей обсуждают новую звезду — бело-рыжего кота, который «танцует» по льду водоема, пытаясь выловить замерзшую в нем рыбку. На данный момент видео уже посмотрели более 1 млн раз.

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