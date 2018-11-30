Сибиряки собирают деньги на перевозку в Россию бездомного котенка из Китая

Жители Новосибирска собирают средства для перевозки в Россию бездомного шестимесячного котенка из Китая. Волонтерам нужен попутчик для перевозки животного, рассказала «РИА Новости» сотрудник благотворительного фонда «Варежка» Светлана Пальчунова.

По ее словам, котенка месяцев пять назад подкинули новосибирцу, который находился в Китае в командировке. Малыша пронесли в отель, скрыв это от администрации. На улице котенок бы не выжил, так как в стране работают службы отлова бездомных животных.

Сейчас у котенка есть чип и паспорт, но требуется человек, который смог бы в определенные сроки доставить его из Китая в Россию. Сложностью для волонтеров в данном вопросе стал языковой барьер.

На оформление документов требуется около 30 тыс. рублей, уже собрали около половины. Сейчас котенок живет у россиян, работающих недалеко от Шанхая и города Ханчжоу.

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