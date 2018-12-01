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Выпрашивающая лакомство кошка стала звездой соцсетей

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети набирает популярность видео, на котором хитрая кошка выпрашивает у хозяина лакомство.

Ролик был опубликован в Instagram.

На кадрах видно, как домашняя любимица ластится к хозяину и прижимается к нему. При этом в какой-то момент кошка выдает свои истинные мотивы, протягивая лапу к лежащей на тарелке куриной ножке.

«Вот такая вот любовь, но, похоже, не ко мне», –– шутливо прокомментировал ситуацию автор ролика.

В соцсетях оценили старания кошки, отметив, что такая актриса заслуживает премии «Оскар».

30 ноября сообщалось, что пользователей соцсетей рассмешил трусливый лев, который не смог спуститься с дерева.

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