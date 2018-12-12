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СМИ уточнили число жертв нападения на силовиков в Назрани

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Один человек погиб, еще двое сотрудников ОМОНа получили тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Назрани (Ингушетия), сообщил источник в силовых структурах региона «Интерфакс-Юг». Ранее агентство сообщало о двух погибших силовиках. 

Информацию о том, что пострадали два правоохранителя, подтверждает и агентство ТАСС, ссылаясь на МВД Ингушетии. Собеседник издания в медицинских кругах сообщал, что силовики получили множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Они в сознании, их состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Ковчег». По некоторым данным, в машину забросили гранату.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Личность погибшего устанавливается. Пока неизвестно, был ли он сотрудником правоохранительных органов.

Тем временем телеканал РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места нападения на силовиков. По сообщениям очевидцев,  место происшествия оцеплено.

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