СМИ уточнили число жертв нападения на силовиков в Назрани

Один человек погиб, еще двое сотрудников ОМОНа получили тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Назрани (Ингушетия), сообщил источник в силовых структурах региона «Интерфакс-Юг». Ранее агентство сообщало о двух погибших силовиках.

Информацию о том, что пострадали два правоохранителя, подтверждает и агентство ТАСС, ссылаясь на МВД Ингушетии. Собеседник издания в медицинских кругах сообщал, что силовики получили множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Они в сознании, их состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Ковчег». По некоторым данным, в машину забросили гранату.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Личность погибшего устанавливается. Пока неизвестно, был ли он сотрудником правоохранительных органов.

Тем временем телеканал РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места нападения на силовиков. По сообщениям очевидцев, место происшествия оцеплено.