Ингушский школьник сообщил в полицию о минировании салона связи

В Ингушетии школьник отправил в полицию ложное сообщение о минировании офиса компании сотовой связи. Угроза не подтвердилась, сообщает региональное управление МВД.

В сообщении не уточнялось, в каком именно из офисов находится опасный предмет, поэтому правоохранительные органы проверили все салоны оператора на территории республики. Позже выяснилось, что о готовящемся взрыве заявил 11-летний мальчик из сельского поселения Нестеровское (Сунженский район).

Против ребенка не стали возбуждать дело, так как он еще не достиг возраста уголовной ответственности за такое преступление. Однако его поставили на учет, а родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) КоАП России.

14 ноября в Уссурийске (Приморский край) транспортные полицейские разыскали четверых учеников младших классов, кидавших камни в проходящие поезда. Выяснилось, что двое из них уже стоят на учете в полиции. С нарушителями провели воспитательные беседы в присутствии родителей и учителей. На родителей составлены протоколы об административных правонарушениях.