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Двое силовиков погибли при подрыве автомобиля в Назрани

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Двое полицейских погибли при подрыве легкового автомобиля в Назрани (Ингушетия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник. 

Однако, по данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских кругах республики, два правоохранителя получили множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Они в сознании, их состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Ковчег». По некоторым данным, в машину забросили гранату.  

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, двое неизвестных бросили гранату в силовиков

Подробности ЧП уточняются.

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