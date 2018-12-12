Двое силовиков погибли при подрыве автомобиля в Назрани

Двое полицейских погибли при подрыве легкового автомобиля в Назрани (Ингушетия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленной источник.

Однако, по данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских кругах республики, два правоохранителя получили множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Они в сознании, их состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Ковчег». По некоторым данным, в машину забросили гранату.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, двое неизвестных бросили гранату в силовиков.

Подробности ЧП уточняются.