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Пострадавшая рассказала о взрыве гранаты в подмосковной многоэтажке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Женщина, пострадавшая при взрыве гранаты в многоэтажном доме в Подмосковье, рассказала подробности инцидента. Об этом 4 декабря сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, она пришла в квартиру с другом, чтобы позвать знакомую к себе в гости на Новый год. Компания засиделась и стала распивать спиртные напитки.

«Сидели дома. Что-то ему (жителю квартиры, устроившему взрыв. — Ред.) не понравилось. Помню только то, что «пух» и всё», — заявила женщина.

Она также отметила, что в прошлом он употреблял наркотики, а непосредственно перед взрывом вел себя неадекватно.

Взрыв прогремел в однокомнатной квартире многоэтажки в городе Куровское. В результате инцидента погибли два человека. 

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