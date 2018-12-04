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Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва в подмосковном городе Куровское, где 4 декабря в квартире многоэтажки взорвалась граната. 

По уточненным данным, взрыв прогремел на третьем этаже дома в однокомнатной квартире. Несущие конструкции не были повреждены, поскольку дом кирпичный.

Правоохранители на месте происшествия устанавливают все обстоятельства случившегося.

25 ноября сообщалось, что в Северной Осетии задержали мужчину, который бросил в своего оппонента гранату. Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, после чего один и них решил применить боеприпас.

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