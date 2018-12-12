Три группы риска: регионы отчитаются по долгам

Правительство планирует внести изменения в Бюджетный кодекс РФ: предлагается классифицировать регионы по группам риска и обязать должников представлять план восстановления своей платежеспособности. Таким образом государство рассчитывает стабилизировать долговую нагрузку в ряде регионов для балансировки бюджетов всех уровней. Законопроект был рассмотрен на заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева. Также участники встречи обсудили распределение бюджетных трансферов и дотаций регионам.

Документ, подготовленный Минфином, предлагает закрепить в бюджетном законодательстве подходы к определению долговой устойчивости, уточнить порядок исполнения государственных и муниципальных заимствований и предоставления соответствующих гарантий.

– У нас появляется также классификация регионов по группам риска. Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля, — заявил Дмитрий Медведев во время заседания правительства. – Те, у кого риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, программы гарантий с вышестоящим уровнем власти. А тем, кто, наоборот, значительно наращивает долг, придётся ещё и подготовить план восстановления своей платёжеспособности.

Предполагается, что Минфин и финансовые органы субъектов будут оценивать состояние долговой устойчивости регионов и муниципальных образований по установленному перечню показателей и разбивать их на три группы риска: с высоким, средним или низким уровнем.

Заёмщиков с высоким уровнем долговой устойчивости освободят от необходимости согласования программ государственных заимствований. Со средним — обяжут согласовывать программы государственных или муниципальных заимствований, а также представлять проект основных направлений долговой политики. Ну а заёмщики с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Кроме того, такие регионы-должники будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с финансовым органом план восстановления платёжеспособности.

В соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса обязательства субъектов и муниципальных образований перед Российской Федерацией, которые возникают в рамках использования целевых иностранных кредитов, относятся к внутреннему долгу. Поправками предлагается отнести такие обязательства к внешнему долгу, так как по ним заёмщик будет нести валютные риски.

В частности, для субъектов и муниципальных образований предлагается ограничить объём расходов на обслуживание долга, снизив его предельное значение с 15% до 10%, уменьшить годовую сумму платежей по погашению задолженности на уровне до 20% общего объёма налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней.

Также в рамках заседания правительства были распределены бюджетные трансферы и дотации регионам. На первоочередные расходы консолидированных бюджетов субъектов предусматривается выделение в 2018 году 16 млрд рублей.

В 2019 году в 13 субъектах прожиточный минимум пенсионера превысит величину этого показателя в целом по России (сегодня он составляет 8846 рублей). Предусматривается распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году бюджетам этих регионов, в размере 7 млрд рублей. Более 430 тыс. человек получат доплаты. В зависимости от региона их размер варьируется от 2 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц.