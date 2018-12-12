Прямой эфир

Три группы риска: регионы отчитаются по долгам

Субъекты обяжут составлять планы погашения внешних заимствований
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство планирует внести изменения в Бюджетный кодекс РФ: предлагается классифицировать регионы по группам риска и обязать должников представлять план восстановления своей платежеспособности. Таким образом государство рассчитывает стабилизировать долговую нагрузку в ряде регионов для балансировки бюджетов всех уровней. Законопроект был рассмотрен на заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева. Также участники встречи обсудили распределение бюджетных трансферов и дотаций регионам.

Документ, подготовленный Минфином, предлагает закрепить в бюджетном законодательстве подходы к определению долговой устойчивости, уточнить порядок исполнения государственных и муниципальных заимствований и предоставления соответствующих гарантий.

– У нас появляется также классификация регионов по группам риска. Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля, — заявил Дмитрий Медведев во время заседания правительства. – Те, у кого риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, программы гарантий с вышестоящим уровнем власти. А тем, кто, наоборот, значительно наращивает долг, придётся ещё и подготовить план восстановления своей платёжеспособности.

Предполагается, что Минфин и финансовые органы субъектов будут оценивать состояние долговой устойчивости регионов и муниципальных образований по установленному перечню показателей и разбивать их на три группы риска: с высоким, средним или низким уровнем.

Заёмщиков с высоким уровнем долговой устойчивости освободят от необходимости согласования программ государственных заимствований. Со средним — обяжут согласовывать программы государственных или муниципальных заимствований, а также представлять проект основных направлений долговой политики. Ну а заёмщики с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Кроме того, такие регионы-должники будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с финансовым органом план восстановления платёжеспособности.

В соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса обязательства субъектов и муниципальных образований перед Российской Федерацией, которые возникают в рамках использования целевых иностранных кредитов, относятся к внутреннему долгу. Поправками предлагается отнести такие обязательства к внешнему долгу, так как по ним заёмщик будет нести валютные риски.

В частности, для субъектов и муниципальных образований предлагается ограничить объём расходов на обслуживание долга, снизив его предельное значение с 15% до 10%, уменьшить годовую сумму платежей по погашению задолженности на уровне до 20% общего объёма налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней.

Также в рамках заседания правительства были распределены бюджетные трансферы и дотации регионам. На первоочередные расходы консолидированных бюджетов субъектов предусматривается выделение в 2018 году 16 млрд рублей.

В 2019 году в 13 субъектах прожиточный минимум пенсионера превысит величину этого показателя в целом по России (сегодня он составляет 8846 рублей). Предусматривается распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году бюджетам этих регионов, в размере 7 млрд рублей. Более 430 тыс. человек получат доплаты. В зависимости от региона их размер варьируется от 2 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017