Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей. Документ был опубликован в понедельник, 10 декабря, на сайте правительства.

Поощрение получат регионы, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Отмечается, что наиболее высокие показатели продемонстрировал Камчатский край (регион получит из бюджета 930,7 млн рублей), а также Белгородская (990,8 млн рублей) и Сахалинская (882,9 млн руб.) области.

В начале ноября Министерство финансов опубликовало рекомендации органам власти и местного самоуправления субъектов России по увеличению доходов бюджета. Ведомство предлагает регионам активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов, а также чаще проводить проверку случаев сдачи квартир в аренду без уплаты налогов.