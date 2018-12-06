Омск предложил Минсельхозу поддержать регионы рискованного земледелия

Губернатор Омской области предложил министру сельского хозяйства оказать поддержку из федерального бюджета регионам из зоны рискованного земледелия. Инициатива прозвучала во время встречи Александра Буркова с Дмитрием Патрушевым. На ней обсуждались итоги уборки в Омской области, развитие экспорта сельхозпродукции и меры поддержки агропромышленного комплекса.

Министр отметил, что регион является одним из крупнейших производителей зерна в Сибири и в целом в России, его потенциал в сфере производства сельхозпродукции довольно высок. Объемы производства позволяют не только обеспечить внутренние потребности, но и увеличить экспорт в другие области и за рубеж. Как уточняет ИА «Омскрегион», на конец ноября объем поставок составил порядка $140 млн. Продукцию везут не только в страны ближнего зарубежья, но и в Казахстан, Грузию, Китай, Нидерланды и Израиль.

В этой связи омский губернатор считает актуальным установление льготных тарифов на перевозку зерна наземным транспортом для регионов Сибири. Дело в том, сказал он, что отсутствие условий для наращивания вывоза сельхозпродукции негативно влияет на финансовое состояние не только омских сельхозпроизводителей, но и аграриев из других удаленных от портов регионов. Также можно, по мнению Буркова, продлить действие льготных тарифов на перевозки с начала 2019 года. Это необходимо для того, чтобы производители смогли продать зерно по лучшей цене.

Губернатор, выступая за создание особых условий для аграриев, работающих в зоне рискованного земледелия, объяснил, что они должны уделять особое внимание содержанию почв за счет мелиорации и других ресурсосберегающих технологий возделывания, работая в непростом климате. А примером такой поддержки может послужить введение гарантированной квоты на экспорт зерна, произведенного регионами Сибири.

Ранее сообщалось о том, что правительство Омской области объявило конкурс на охрану недостроенного метро в столице региона. На это оно готово выделить около 2 млн рублей.