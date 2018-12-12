Lifan отзывает для ремонта 1,9 тыс. машин из-за проблем с электрикой

Китайский автопроизводитель Lifan в России отзывает для ремонта 1902 автомобиля Myway, реализованных с сентября 2018 года по настоящее время. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что во время эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи, что приведет к ее разрядке», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

11 декабря «АвтоВАЗ» отзывает 41 507 тыс. автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Причиной стала выявленная несертифицированная комплектация.