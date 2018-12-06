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Эксперты выявили слабые места Lada Vesta

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Фото: lada.ru
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Российский онлайн-аукцион подержанных машин Carprice.ru провел исследование и сравнил популярную на вторичном рынке модель Lada Vesta с одноклассниками, чтобы понять с чем может столкнуться потенциальный покупатель при выборе этого автомобиля. Документ находится в распоряжении «Известий».

Эксперты компании отмечают, что более половины осмотренных трехлетних Lada Vesta имели сколы на капоте и передних крыльях, а также крупные царапины на кузовных элементах, что, по их мнению, свидетельствует о не слишком качественной окраске.

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Что касается состояния узлов и агрегатов, то треть машин оказались с серьезным износом сцепления. У некоторых автомобилей замечены проблемы с «печкой» и коробкой передач.

Состояние салона Lada Vesta получило лучшие оценки среди одногруппников, хотя производитель использует недорогие материалы отделки, не отличающиеся износостойкостью. К «фирменной болезни» модели можно также отнести быструю истираемость руля.

Специалисты компании отмечают, что по сумме параметров Vesta — середнячок. Стоимость трехлетней машины сопоставима с ценой Nissan Almera и Renault Logan II, но при этом Vesta значительно дешевле, чем Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris.

В октябре американская неправительственная организация Consumer Reports опубликовала ежегодный список самых надежных автомобилей. Рейтинг был основан на данных 500 тыс. машин по всему миру. По мнению авторов исследования, среди азиатских производителей лидерами по надежности являются японские автомобили Lexus, Toyota и Mazda. Среди американских производителей лучшими оказались машины марок Ford Taurus, Buick Enclave и Lincoln Continental.

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