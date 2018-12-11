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«АвтоВАЗ» отзывает около 42 тыс. автомобилей Lada Vesta

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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«АвтоВАЗ» отзывает 41 507 тыс. автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Об этом 11 декабря сообщается на сайте Росстандарта.

Эксперты выявили слабые места Lada Vesta

Причиной отзыва машин является «выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована».

Автопроизводитель проинформирует всех владельцев машин LADA Vesta, которые попадают под отзыв. Также автолюбители смогут выяснить это сами, не дожидаясь письма. Для этого необходимо сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

7 декабря сообщалось, что в России Volkswagen отзывает для ремонта 178 автомобилей Touareg. Причиной стала существующая вероятность того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности.

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