«Оградить от формализма и пошлости»

При подготовке праздничных мероприятий к 75-летию Победы в 2020 году следует избегать формального подхода. Об этом на заседании российского оргкомитета «Победа» заявил Владимир Путин. Святые для людей символы необходимо оградить от пошлости, подчеркнул президент. Также он предложил ежегодно оказывать дополнительную единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны.

Дополнительная поддержка

Ключевой задачей для государства была и остается забота о ветеранах, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, все обязательства должны четко и неукоснительно выполняться, а властям на местах следует знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке.

— На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, — сказал глава государства, напомнив, что ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила президента, что правительство готово представить соответствующие предложения уже в I квартале 2019 года, чтобы «эти решения уже состоялись в преддверии празднования Победы в 2019 году».

— Что касается материального обеспечения, то правительство поступательно принимает решение об увеличении, — пояснила вице-премьер, отметив, что речь идет о пенсиях и единовременной денежной выплате. — Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела бы обратить внимание, что и далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией.

Татьяна Голикова напомнила, что в настоящее время на территории страны проживают 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц и членов семей.

Предложение Владимира Путина об изменении формата оказания материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны — с «юбилейного» на ежегодный — абсолютно обоснованно, полагает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Трудно предсказать, сколько ветеранов физически доживут до следующего юбилея Победы. Необходимо детально проанализировать возможные дополнительные меры поддержки ветеранов. Например, помощь социальных служб и работы по организации отдыха ветеранов могли бы быть расширены, — считает политолог.

Предложение президента направлено не только на оказание конкретной помощи ветеранам, но и служит сигналом о том, что эта категория граждан нуждается в постоянной поддержке, а их подвиг государство не забудет, подчеркнул политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Юбилейные проекты

Владимир Путин назвал предстоящее празднование 75-летия Победы в 2020 году большим событием как для России, так и для всего мира. При подготовке мероприятий необходимо избегать формализма, сказал президент членам оргкомитета.

— Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции «под отчет», связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поручил уделить самое пристальное внимание событиям, адресованным детям и юношеству.

— Для этого следует искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой Отечественной, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов, запускать тематические конкурсы, опросы, используя популярные социальные сети, и, конечно, создавать достойные документальные и полноформатные фильмы, — пояснил президент.

Огромная роль в деле сохранения памяти о тех событиях принадлежит музеям, подчеркнул президент.

По словам главы государства, в последние годы наметилась позитивная тенденция, когда люди идут в музей не только приобщиться к истории, а предложить свою помощь в создании выставок, в реставрации экспонатов, в ремонте.

— Руководству музеев надо активно поддерживать такие инициативы. Они касаются нашей общей истории, общей памяти, и чем больше людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем она крепче. Это вне всяких сомнений! И тем меньше шансов у тех, кто желает ее оболгать или переиначить! — заявил Владимир Путин.

Отдельно президент поднял и проблему отсутствия собственного фондохранилища у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, который в мае 2020 года станет основной площадкой юбилейных торжеств.

В ответ министр культуры Владимир Мединский сообщил, что эта проблема уже обсуждалась со столичным правительством, которое подобрало для хранилища хороший участок и готовит его к передаче в федеральную собственность.

Помимо музеев, большую роль в увековечивании памяти Великой Отечественной войны играет и кино. Так, работая над фильмами «Несокрушимый» и «Т-34», посвященными танкистам, специалисты вспомнили о подвиге офицера Якова Кобзаря, рассказал министр.

— Во время Курской битвы экипаж молодого офицера, которого звали Яков Кобзарь (он из Краснодара), в одном бою сжег полностью 17 фашистских танков. Подвиг верифицирован, он получил за это звание Героя Советского Союза посмертно — он погиб в этом бою, — рассказал Владимир Мединский.

Министр культуры также предложил сделать одним из элементов празднования 75-летия Победы фильм «Нюрнберг», посвященный деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы. Ленту о международном трибунале российские кинематографисты снимут совместно с коллегами из других стран — участниц Нюрнбергского процесса. По словам Владимира Мединского, сегодня тема Нюрнбергского процесса в кино «полностью приватизирована США».

— Во многих фильмах, во многих произведениях американцы пишут о «Нюрнберге» как о своей большой победе, роль Советского Союза там практически сводится на нет, — подчеркнул министр. И попросил главу государства дать поручение Минфину о рассмотрении проекта. На что президент ответил: «Интересные проекты. Давайте рассмотрим».

Глава государства также предложил сформировать на площадке оргкомитета «Победа» специальную комиссию по увековечиванию памяти павших при защите Отечества, которая на постоянной основе будет обеспечивать координацию всех участников этой деятельности. По мнению президента, это позволит согласовывать позиции, определять перспективные направления действий, а также обсуждать и вырабатывать законотворческие инициативы.