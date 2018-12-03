Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню неизвестного солдата

Ко Дню неизвестного солдата Минобороны России рассекретило архивные документы времен Великой Отечественной войны.

Материалы опубликованы на сайте военного ведомства.

«Представлена подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны, которая позволяет раскрыть хронологию событий кровопролитных декабрьских боев 41-го на подступах к Москве», –– говорится в сообщении.

Открывает раздел учетная карточка воинского захоронения советских воинов. Именно оттуда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата, который с воинскими почестями захоронили у стен Кремля.

Именно 3 декабря и начали отмечать День неизвестного солдата.

«По документам можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы», –– также сообщается в заявлении Минобороны.

Кроме того, ведомство рассекретило журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой.

Ранее в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что опубликованные материалы подтверждают подвиг 28 панфиловцев.