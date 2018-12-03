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Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню неизвестного солдата

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Ко Дню неизвестного солдата Минобороны России рассекретило архивные документы времен Великой Отечественной войны.

Материалы опубликованы на сайте военного ведомства.

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«Представлена подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны, которая позволяет раскрыть хронологию событий кровопролитных декабрьских боев 41-го на подступах к Москве», –– говорится в сообщении.

Открывает раздел учетная карточка воинского захоронения советских воинов. Именно оттуда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата, который с воинскими почестями захоронили у стен Кремля.

Именно 3 декабря и начали отмечать День неизвестного солдата.

«По документам можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы», –– также сообщается в заявлении Минобороны.

Кроме того, ведомство рассекретило журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой.

Ранее в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что опубликованные материалы подтверждают подвиг 28 панфиловцев.

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