Мединский сообщил об обнаружении в архивах доказательств подвига 28 панфиловцев

Подвиг 28 героев-панфиловцев в ходе битвы за Москву в 1941 году подтверждается рассекреченными архивами. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942–1944 гг., в котором обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был», — сообщил Мединский.

По новым данным, немцы в том бою потеряли 18 из 50 танков и смогли пройти только после того, как все 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком Клочковым были убиты.

В 2016 году после выхода фильма «28 панфиловцев» Мединский осудил людей, сомневающихся в подвиге гвардейцев. Глава ведомства заявил, что их подвиг можно сравнить с легендой о 300 спартанцах.