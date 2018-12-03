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Мединский сообщил об обнаружении в архивах доказательств подвига 28 панфиловцев

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Подвиг 28 героев-панфиловцев в ходе битвы за Москву в 1941 году подтверждается рассекреченными архивами. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942–1944 гг., в котором обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был», — сообщил Мединский.

По новым данным, немцы в том бою потеряли 18 из 50 танков и смогли пройти только после того, как все 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком Клочковым были убиты.

В 2016 году после выхода фильма «28 панфиловцев» Мединский осудил людей, сомневающихся в подвиге гвардейцев. Глава ведомства заявил, что их подвиг можно сравнить с легендой о 300 спартанцах.

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