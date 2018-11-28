Мединский заявил о необходимости снимать больше блокбастеров

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что для роста сборов в отечественном кинопрокате необходимо снимать больше блокбастеров.

По его словам, соответствующую задачу поставят перед Фондом кино. Значок Фонда кино должен стать знаком качества, отметил он.

«Лучше делать меньше детских фильмов, чем сейчас, но снимать их так, чтобы они могли конкурировать с Голливудом», — подчеркнул он в интервью «Аргументам и фактам». В прокате успешны фильмы про супергероев, для завоевания кинорынка надо «производить нечто подобное с учетом национальной специфики».

9 ноября министр заявил, что ведомство увеличит финансирование Фонда кино, если его команда покажет эффективную работу. В ведомстве борются не за бюджет, а за эффективность. Фонд кино должен стать основным развивающим индустрию инструментом.