МВД завело дело после хищений в Фонде кино

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено после хищения средств Фонда кино. Об этом заявил пресс-центр МВД России.

«Сообщаем, что 31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В материале отмечается, что уголовные дела были переданы в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу Москвы для дальнейшего расследования.

В МВД не уточнили сумму похищенного. Особо крупным размером признается сумма ущерба от 1 млн рублей.

По информации журналистов агентства, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».