Мединский: Фонд кино ищет сценарии о технических и творческих профессиях

Фонд кино заинтересован в предложениях о съемках фильмов, посвященных техническим и творческим профессиям. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский в ходе рабочей поездки в Кирове, где состоялось открытие Детского космического центра.

«Министерство культуры уделяет особое внимание популяризации наших творческих и технических профессий. Сейчас у нас в Фонде кино находятся предложения по съемкам фильмов о профессии учителей, защитников правопорядка, инженеров, строителей. Предлагайте хорошие сценарии», — приводит слова Мединского РИА «Новости».

Глава Минкульта выразил надежду, что новый центр станет местом популяризации технический профессий, связанных с изучением космоса.