Прямой эфир

Мединский: Фонд кино ищет сценарии о технических и творческих профессиях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд кино заинтересован в предложениях о съемках фильмов, посвященных техническим и творческим профессиям. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский в ходе рабочей поездки в Кирове, где состоялось открытие Детского космического центра.

«Министерство культуры уделяет особое внимание популяризации наших творческих и технических профессий. Сейчас у нас в Фонде кино находятся предложения по съемкам фильмов о профессии учителей, защитников правопорядка, инженеров, строителей. Предлагайте хорошие сценарии», — приводит слова Мединского РИА «Новости».

Глава Минкульта выразил надежду, что новый центр станет местом популяризации технический профессий, связанных с изучением космоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский призвал ввести моду на путешествия по России
Мединский посоветовал смотреть «Со дна вершины» для преодоления уныния

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017