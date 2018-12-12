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Названо число живущих в России ветеранов и инвалидов ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 12 декабря на заседании оргкомитета «Победа» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что материальное, жилищное и медицинское обеспечение участников войны — это главные аспекты сегодняшней работы с ветеранами.

«Работа российского организационного комитета «Победа» всегда была нацелена на то, чтобы акцентировать внимание на основных, самых актуальных потребностях наших ветеранов», — цитирует ее «РИА Новости».

На этом же заседании президент России Владимир Путин сообщил о намерении властей ежегодно оказывать ветеранам ВОВ единовременную материальную помощь. Речь идет о возможности оказывать материальную помощь ветеранам ежегодно в преддверии Дня Победы, а не только к юбилейным датам. Глава государства добавил, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории каждой российской семьи, а забота о ветеранах является ключевой задачей общества, пишет «Федеральное агентство новостей».

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы за Москву. Численность получателей материальной помощи к 77-й годовщине сражения составляет 11 348 человек.

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