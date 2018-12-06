Верховная рада приравняла членов ОУН-УПА к ветеранам войны

Верховная рада Украины 6 декабря приняла закон о признании членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России) участниками боевых действий 1944-1956 годов против СССР.

За документ проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых голосах, сообщает телеканал «Звезда».

До этого участниками боевых действий, прописанными в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», считались только те члены ОУН-УПА, которые воевали против гитлеровских войск в 1941-1944 годах, пишет НСН. Они были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

Теперь же к ним причислены те, кто после освобождения в 1944 году Украины от немецко-фашистских захватчиков вел подрывную деятельность против СССР до 1956 года.

Накануне на сайте Верховной рады был зарегистрирован проект постановления обращения к президенту страны о возвращении Степану Бандере звания Героя Украины.