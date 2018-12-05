Рада предложила вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении Степану Бандере звания Героя Украины. Соответствующий документ зарегистрирован 5 декабря на сайте украинского парламента.

С такой инициативой выступили депутаты из фракций «Блок Порошенко» и «Народный фронт», пишет «РИА Новости».

До этого звание Героя Украины Бандере в 2010 году присвоил экс-президент страны Виктор Ющенко. Однако позже Донецкий окружной административный суд отменил действие президентского указа, поскольку Бандера не был гражданином украинского государства, так как был убит в 1959 году, до его основания.

Степан Бандера является лидером Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Она действовала в военные годы преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

11 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий лозунг националистов «Слава Украине!» с ответом «Героям — слава!» в качестве воинского приветствия.