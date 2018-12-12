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Путин заявил о ежегодной материальной помощи ветеранам войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин сообщил о намерении властей ежегодно оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь.

Глава государства заявил об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа» в среду, 12 декабря, сообщает «РИА Новости». Речь идет о возможности ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать материальную помощь ветеранам, а не только к юбилейным датам.

Путин также подчеркнул, что отмечать День Победы «для отчета» нельзя, все акции надо оградить от формализма и пошлости. К подготовке мероприятий, связанных с 75-летием Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно. Эстафету памяти принимают правнуки победителей, «и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество», добавил российский лидер.

Также президент предложил создать на площадке оргкомитета «Победы» спецкомиссию по увековечиванию памяти павших при защите Отечества.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы за Москву. Численность получателей материальной помощи к 77-й годовщине сражения составляет 11 348 человек.

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