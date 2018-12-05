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Собянин поздравил ветеранов с Днем Героев Отечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Героев Отечества и 77-й годовщиной Битвы под Москвой. Об этом сообщается на сайте мэрии 5 декабря.

По словам Собянина, среди побед, одержанных советскими войсками на фронтах ВОВ, особенно важным событием оказался разгром фашистов в Московской битве. Мэр также отметил заслуги солдат Красной армии, партизанов и всех защитников города, которые сумели остановить противника.

«Этот подвиг солдат и командиров, ополченцев и тружеников тыла навсегда вписан в историю Отечества», — приводит слова чиновника сетевое издание m24.ru. Собянин добавил, что жители столицы вспоминают события декабря 1941 года «с неизменным чувством благодарности ветеранам».

Больше тысячи жителей Москвы 5 декабря почтили память советских солдат у Вечного огня в истринской деревне Ленино у мемориала воинам-сибирякам. Именно там в 1941 году 78-я «сибирская» дивизия под командованием Афанасия Белобородова сначала остановила немецкие войска, а потом перешла в наступление и начала разгром захватчиков. Отдать дань памяти пришли военнослужащие, ученики московских школ, кадетских корпусов и представители движении «Юнармия» — всего около 600 школьников, сообщает телеканал «360».

19 сентября сообщалось, что ветераны получат по 10 тыс. рублей к 77-летию Битвы под Москвой.

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