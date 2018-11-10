Колокольцев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства. День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября.

В 2018 году российской полиции исполнилось 300 лет. Колокольцев напомнил, что созданное еще Петром I ведомство прошло большой путь развития и становления. Личный состав МВД продолжает дело своих предшественников с честью.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Служение Закону — это призвание, которое требует огромной ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества во все времена общество ценило в людях, стоящих на страже правопорядка», — заявил Колокольцев.

Также министр отметил, что многотысячный коллектив ведомства ежедневным и напряженным трудом помог достигнуть снижения уровня преступности в стране. Слаженная работа подразделений помогла в проведении масштабного спортивного праздника — чемпионата мира по футболу летом 2018 года, который проходил на территории нашей страны.

Напомнил Колокольцев и о подвигах, которые совершили сотрудники полиции, почтив память погибших. Также он выразил благодарность ветеранам МВД, которые до сих пор находятся в строю и передают новому поколению сотрудников богатый опыт, и поблагодарил всех за добросовестную работу.