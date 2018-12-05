Собянин заявил о росте популярности программы «Московское долголетие»

Число участников программы «Московское долголетие» в ближайший год может увеличиться до 300 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, на сегодняшний день к проекту присоединились 170 тыс. горожан, и цифры постоянно обновляются.

«Я думаю, что в ближайший год эта цифра будет 200–300 тыс.», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр также обратил внимание на то, что цифры уже сопоставимы с системой образования Москвы.

Как напоминает НСН, программа «Московское долголетие» призвана помочь горожанам старшего возраста поправить здоровье, получить новые знания и навыки, развиваться творчески. Для этого во всех районах столицы организованы различные секции, творческие лаборатории, языковые курсы. Все занятия являются бесплатными. Проект стартовал 1 марта 2018 года. Участниками могут стать все москвичи пенсионного возраста. В конце октября Собянин пообещал сделать программу «Московское долголетие» постоянной.