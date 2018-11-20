102-летние сестры-близнецы поделились секретом долголетия

Одни из самых старых близнецов Великобритании — Филлис Джонс и Ирен Крамп — отметили 102-й день рождения и поделились секретами долголетия, пишет британская газета Daily Mail.

По словам сестер, они едят много рыбы и запивают ее крепким алкоголем, но выпивают не больше двух стопок за один раз. При этом ни одна из них не страдает от артрита, и показатели артериального давления у них также в норме.

Сейчас пожилые женщины проживают в городе Сторпорт-он-Северн, графство Вустерши. Сестры, родившиеся в 1916 году, стали свидетелями правления четырех монархов, 20 премьер-министров и двух мировых войн.

Филлис считается старшей — она родилась на 25 минут раньше Ирен. Свой очередной день рождения они решили отпраздновать дома, поскольку Филлис страдает сосудистой деменцией, а Ирен сложно много ходить.

Ранее в ноябре сообщалось, что 106-летнюю долгожительницу из Бразилии убили из-за горсти мелочи. Добычей бандитов стали $8.