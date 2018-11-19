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Долгожительницу из Бразилии пытали и убили из-за горсти мелочи

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Фото: youtube.com
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Долгожительницу из бразильского города Фейра-Нова убили из-за горстки мелочи, пишет британская газета Daily Mail в понедельник, 19 ноября. 

Злоумышленники проникли в ее дом, вырезав дыру в жестяной крыше. В этот момент 106-летняя бразильянка спала в гостиной. В доме больше никого не было: сиделка ушла, а внук отправился на вечеринку. 

Бандиты избили пожилую женщину, надеясь добиться от нее информации о том, где спрятаны деньги. Не получив желаемое, они убили ее и скрылись с 30 реалами (около $8), которые им удалось найти в сумочке.

Когда внук пришел с вечеринки, он обнаружил женщину в луже крови. Ее лицо было изуродовано, а на шее он заметил признаки удушья.  

По мнению полиции, преступник был один, поскольку в доме были обнаружены следы только одного человека. Также стражи порядка считают, что напавший знал об уязвимости жертвы и воспользовался моментом, когда многие местные жители ушли на вечеринку. 

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Москве грабитель напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку.

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