Долгожительницу из Бразилии пытали и убили из-за горсти мелочи

Долгожительницу из бразильского города Фейра-Нова убили из-за горстки мелочи, пишет британская газета Daily Mail в понедельник, 19 ноября.

Злоумышленники проникли в ее дом, вырезав дыру в жестяной крыше. В этот момент 106-летняя бразильянка спала в гостиной. В доме больше никого не было: сиделка ушла, а внук отправился на вечеринку.

Бандиты избили пожилую женщину, надеясь добиться от нее информации о том, где спрятаны деньги. Не получив желаемое, они убили ее и скрылись с 30 реалами (около $8), которые им удалось найти в сумочке.

Когда внук пришел с вечеринки, он обнаружил женщину в луже крови. Ее лицо было изуродовано, а на шее он заметил признаки удушья.

По мнению полиции, преступник был один, поскольку в доме были обнаружены следы только одного человека. Также стражи порядка считают, что напавший знал об уязвимости жертвы и воспользовался моментом, когда многие местные жители ушли на вечеринку.

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Москве грабитель напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку.