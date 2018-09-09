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Минобороны опубликовало архивные документы о танкистах ВОВ

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Фото: РИА Новости/Ольга Ландер
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Минобороны в День танкиста, 9 сентября, опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны. С материалами можно ознакомиться на сайте.

Открывает раздел приказ от 1946 года в котором указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября.

Со многих документов снят гриф секретности, в частности, это касается знаменитой Курской битвы.

Битва на Курской дуге проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала крупнейшей танковой битвой в истории. Ее итогом стало освобождение Белгорода, Курска и Орла. По завершении битвы стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла на сторону Советского Союза.

В Москве 1 августа открылся проект Музея Победы «Военный плакат», в реализации которого принял участие Мультимедийный информационный центр «Известия». Экспозиция посвящена ретроспективе плакатов времен Великой Отечественной войны.

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