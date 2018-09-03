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Минобороны восстановит более 10 тыс. мемориальных объектов в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Минобороны в 2019 году начинает масштабную реконструкцию захоронений военнослужащих, погибших при защите отечества. Кроме того, в 72 регионах планируют создание новых мемориальных комплексов. В основном это некрополи, где покоятся воины, погибшие в ходе Великой Отечественной войны.

В 2019–2024 годах приведут в порядок более 10 тыс. воинских захоронений. Кроме того, будет создано 14 новых некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Например, четыре новых воинских кладбища появятся в Крыму, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Кроме того, за шесть лет планируется нанести на мемориальные сооружения 222 589 имен солдат и офицеров. На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019–2024 годах» необходимо 4,2 млрд рублей, рассчитали в военном ведомстве.

Минфин отказался комментировать подробности финансирования программы, сославшись на то, что ее разработчиком является Министерство обороны. Военное ведомство, разрабатывая смету, собрало информацию из регионов о цене подобных работ, сказано в финансово-экономическом обосновании программы.

Подробнее — в материале «Известий»:

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