Минобороны Японии запросит рекордный бюджет на 2019 год

Министерство обороны Японии приняло решение запросить рекордный бюджет на 2019 финансовый год, который стартует 1 апреля 2019 года. Бюджет составит 5,29 трлн иен, что по текущему курсу эквивалентно $48,1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Это почти на 2% больше, чем в текущем финансовом году. Ожидается, что значительная часть бюджета пойдет на приобретение у США двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

Также японцы планируют закупить новые ракеты-перехватчики SM-3 Block 2A, которые страна разрабатывает совместно с Соединенными Штатами. Кроме того, в планах у японского оборонного ведомства приобрести истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A.

30 августа сообщалось, что минобороны США скрывает критические дефекты новейшего истребителя F-35. F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ним работал ряд ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие Австралия и некоторые страны НАТО, которые собираются закупить около 730 истребителей.

Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, Корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку.